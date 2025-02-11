Горвласти сообщили, когда будет готов новый проект капремонта ул. Киевской

О том, «когда на Киевской улице от парка Гагарина до “Киноленда” в Калининграде установят забор между тротуаром и дорогой», спросила одна из посетительниц страницы. «Мало того, что там шесть пешеходных переходов, так ещё люди ходят через дорогу как хотят и где хотят, да ещё с таким видом, как будто не они через дорогу переходят, где автомобили едут, а автомобили по тротуару едут. Вразвалочку, нагло смотря на автомобиль. А про перекрёсток Киевская — Инженерная вообще отдельная история. Там нет светофора, это особенно ощущается вечером, когда те, кто едут из центра в Балтрайон, выезжают на перекрёстке на встречку, загородив одну из полос», — добавила обратившаяся.