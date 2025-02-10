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Сергей Шамшура стал управляющим директором ТАНТК им. Бериева

В ТАНТК им. Бериева назначили нового управляющего директора.

Источник: Комсомольская правда

Новым управляющим директором ТАНТК им. Бериева стал Сергей Шамшура. Об этом сообщили в ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех».

Руководителя коллективу представил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

О новом управляющем директоре известно, что он родился в донской столице. У него имеется образование в сфере информационных технологий, также есть техническое авиационное образование. А еще он является доктором технических наук.

С 2001 года он начал работать в структурах ПАО «Роствертол», а уже с 2017 занимал на этом предприятии руководящие должности.

Теперь Сергею Шамшуре предстоит развивать производственные базы предприятия, при этом, сохранив уникальность конструкторских и производственных компетенций самолетов-амфибий. Также он должен будет развить кадровый потенциал.