Сергей Шамшура стал управляющим директором ТАНТК им. Бериева

Руководителя коллективу представил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.
О новом управляющем директоре известно, что он родился в донской столице. У него имеется образование в сфере информационных технологий, также есть техническое авиационное образование. А еще он является доктором технических наук.
С 2001 года он начал работать в структурах ПАО «Роствертол», а уже с 2017 занимал на этом предприятии руководящие должности.
Теперь Сергею Шамшуре предстоит развивать производственные базы предприятия, при этом, сохранив уникальность конструкторских и производственных компетенций самолетов-амфибий. Также он должен будет развить кадровый потенциал.