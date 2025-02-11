В Калининградской области пополнился парк пригородных поездов

Светлогорское и Зеленоградское направления наиболее востребованы у пассажиров пригородных поездов, отметили в КЖД. В прошлом году пассажиропоток в эти курортные города составил 89% от общего числа перевезённых гостей и жителей Калининградской области. В январе 2025 года поездки на «Ласточках» совершили около 412 тыс. человек. «Пополнение парка электропоездов позволит увеличить количество рейсов к морю к началу летнего сезона», — добавили в пресс-службе.