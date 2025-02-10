Миссии выполнимы: когда Том Круз, герои Marvel и динозавры появятся на наших экранах

Зато Disney показал небольшой промо-ролик ремейка мультфильма «Лило и Стич». Спустя 23 года это полнометражный игровой фильм, за который отвечает режиссер Дин Флейшер-Кэмп. В видео, показанном на «Суперкубке», пришелец Стич выбегает на футбольное поле, традиционно устраивая хаос. Неугомонного Стича вновь озвучит Крис Сандерс — один из создателей мультфильма. Девочку Лило сыграет дебютантка Майя Кеалоха, а компанию ей составят актеры Билли Магнуссен, Зак Галифианакис, Ханна Уоддингэм и Кортни Б. Вэнс. «Лило и Стич» выйдет за рубежом 23 мая, в начале лета фильм дойдет и до российских зрителей и соберет здесь неплохую кассу. Оригинальный мультфильм все так же любим, к тому же лето — традиционно «мертвый» сезон для отечественных кинотеатров. На период отпусков продюсеры и дистрибьюторы не любят выпускать большие, потенциально кассовые блокбастеры, поэтому все больше в расписаниях летом можно увидеть новинки по параллельному импорту. Например, безусловным лидером прошлого лета не только в мире, но и в России стала «Головоломка 2», которая вышла неофициально спустя несколько дней после мирового релиза.