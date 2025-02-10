Миссии выполнимы: когда Том Круз, герои Marvel и динозавры появятся на наших экранах

Новая «Миссия невыполнима», киноадаптация мультфильма «Лило и Стич», спортивная драма «Формула 1» — ролики этих и других проектов показали на «Суперкубке» по американскому футболу в ночь на 10 февраля. Вскоре после премьеры в США все эти картины окажутся и на российских экранах, поэтому для нашей аудитории появление трейлеров этих картин означает и новые подробности долгожданных проектов. «Известия» рассказывают о самых громких голливудских релизах, которые совсем скоро выйдут и в России.
Главные киноновинки года.
«Суперкубок» — это не только футбол, но и большое поп-культурное зрелище, и важный коммерческий ивент. «Суперкубок» действительно влияет на кассовые сборы в кино. Например в 2024 году, по данным издания Deadline, в прямом эфире и на стриминге за матчем следили более 120 млн человек. В паузах между таймами вместе с рекламными роликами транслируют трейлеры предстоящих блокбастеров года. Правда, на последних «Суперкубках» показывают короткие тизеры, которые затем расходятся по Сети.
Реклама, которую транслируют в перерывах на «Суперкубке», идет с большим размахом и стоит по $7−8 млн. Выложить такую сумму за ролик в 30 секунд могут позволить себе студии гиганты вроде Disney, Universal и Paramount. Они и выступили хэдлайнерами этого года. Sony, Warner Bros., Netflix, Amazon MGM Studios и Lionsgate «Суперкубок» пропустили.
Продвижение продукта во время спортивных трансляций по-прежнему остается основным средством охвата аудитории, ходящей в кинотеатры. Например, промо-кампании заработавшего $1,3 млрд «Дэдпула и Росомахи», а также мюзикла «Злая», собравшего в прокате более $700 млн, стартовали именно на прошлогоднем «Суперкубке».
В этом году мероприятие стало витриной для супергероев, ремейков анимационных фильмов (но уже с реальными актерами), динозавров и Тома Круза. Завсегдатай «Суперкубка» студия Disney представила не тизер, а скорее отрывок полноформатного трейлера одной из самых ожидаемых картин кинематографической вселенной Marvel — «Громовержцев».
Сюжет фильма все еще хранится в тайне, но, очевидно, это новый взгляд на разношерстную команду плохих парней из комиксов Marvel. Актерский каст внушительный: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко. Мировая премьера «Громовержцев» запланирована на 2 мая, в России картина стартует вскоре после майских праздников.
Удивительно, что остались без дополнительного промо еще два будущих релиза Marvel — «Капитан Америка: Новый мир» (мировая премьера уже 12 февраля) и очередной перезапуск «Фантастической четверки». Правда, у последнего не так давно вышел первый тизер. Действие блокбастера «Фантастическая четверка. Первые шаги» развернётся в альтернативной вселенной.
Зато Disney показал небольшой промо-ролик ремейка мультфильма «Лило и Стич». Спустя 23 года это полнометражный игровой фильм, за который отвечает режиссер Дин Флейшер-Кэмп. В видео, показанном на «Суперкубке», пришелец Стич выбегает на футбольное поле, традиционно устраивая хаос. Неугомонного Стича вновь озвучит Крис Сандерс — один из создателей мультфильма. Девочку Лило сыграет дебютантка Майя Кеалоха, а компанию ей составят актеры Билли Магнуссен, Зак Галифианакис, Ханна Уоддингэм и Кортни Б. Вэнс. «Лило и Стич» выйдет за рубежом 23 мая, в начале лета фильм дойдет и до российских зрителей и соберет здесь неплохую кассу. Оригинальный мультфильм все так же любим, к тому же лето — традиционно «мертвый» сезон для отечественных кинотеатров. На период отпусков продюсеры и дистрибьюторы не любят выпускать большие, потенциально кассовые блокбастеры, поэтому все больше в расписаниях летом можно увидеть новинки по параллельному импорту. Например, безусловным лидером прошлого лета не только в мире, но и в России стала «Головоломка 2», которая вышла неофициально спустя несколько дней после мирового релиза.
Помимо этого посетители «Суперкубка» увидели тизер новых «Смурфиков». Это ребут франшизы о добродушных голубых гномах. Одному из них — Смурфетте — свой голос подарила певица Рианна. Папу Смурфа озвучивает Джон Гудман. По сюжету его героя похищают злые волшебники Разамель и Гаргамель, а сами смурфики отправляются на спасательную миссию в Париж. Среди актеров озвучания также Курт Рассел, Джеймс Корден, Ник Офферман, Октавия Спенсер, Сандра О и другие. Мировая премьера запланирована на 18 июля, в России картина окажется в начале августа.
«Как приручить дракона» и «Мир Юрского периода».
Еще одна премьера 2025 года, ожидание которой подогрели на «Суперкубке», — игровой полнометражный ремейк анимационной франшизы «Как приручить дракона» от DreamWorks. Небольшой ролик получился как трейлер… трейлера! Полную версию студия Universal выпустит уже в среду, 12 февраля, а пока можно посмотреть, какими в фильме будут Иккинг и его дракон Беззубик, созданный усилиями художников по визуальным эффектам. На широкие экраны в мире игровая адаптация выйдет 13 июня, поскольку Universal также больше не представлена в России, ленту у нас будет в формате предсеансового обслуживания в конце июня. Работу над полным метром доверили Дину ДеБлуа — одному из создателей оригинальной анимационной франшизы «Как приручить дракона».
Продолжая тему рептилий, в новую эру вступила и франшиза «Мир Юрского периода». Тизер нового фильма с подзаголовком «Перерождение» мы увидели за несколько дней до «Суперкубка», но новый ролик дает чуть больше представления о грядущем фильме. Действие развернется спустя пять лет после событий фильма «Мир Юрского периода: Господство». Команда в лице Скарлетт Йоханссон, Джонатана Бейли и Махершалы Али отправляются в экспедицию, чтобы спасти динозавров от вымирания из-за быстро меняющегося климата. В зарубежном прокате «Перерождение» ожидается со 2 июля, у нас она окажется не раньше середины этого же месяца.
«Формула 1» и новая «Миссия невыполнима».
30-секундный ролик восьмой части «Миссии невыполнима» — это все так же отрывок из более длинного трейлера. Но, кажется, в нем есть все, что нужно зрителю: драки, погони и Том Круз, свисающий из люка самолета. «Миссия невыполнима: финальная расплата» станет прямым продолжением седьмого фильма шпионской франшизы, которой в следующем году исполнится 30 лет. Правда, «Финальная расплата», которая выйдет в кино 23 мая, может действительно стать последней. Предыдущий фильм показал не самые впечатляющие сборы, а бюджет восьмой картины, по данным The Hollywood Reporter, оценивается в $400 млн. Градус ожидания в России так высок, что уже с начала июня фильм можно искать на большом экране.
Еще одна потенциально интересная новинка — спортивная драма «Формула 1», которая, как следует из названия, посвящена самому популярному в мире чемпионату по автогонкам. В коротком тизере вжимает педаль газа в пол на крутых поворотах Брэд Питт. Он играет бывшего гонщика «Формулы 1» Сонни Хейза, досрочно завершившего карьеру. Спустя 20 лет владелец его команды в исполнении Хавьера Бардема просит Хейза вернуться за руль болида, чтобы помочь вырастить нового чемпиона. Продюсером выступил семикратный чемпион мира и легенда «Формулы 1» Льюис Хэмилтон, а в самой картине также снялись реальные спортсмены. Фильм от Apple выйдет в кинотеатрах 25 июня, в России он окажется в середине июля.