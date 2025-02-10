Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси

Так, для ветеранов боевых действий, получивших статус инвалида в мирное время, был снижен пенсионный возраст на пять лет. Это затронет более двух тысяч человек. Кроме того, для указанной категории предусматривается бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, техническими средствами соцреабилитации. Также называются бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатное изготовление, ремонт зубных протезов, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию.