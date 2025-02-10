Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. По этой причине министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко озвучила новшества, касающиеся данной категории белорусов.
Так, для ветеранов боевых действий, получивших статус инвалида в мирное время, был снижен пенсионный возраст на пять лет. Это затронет более двух тысяч человек. Кроме того, для указанной категории предусматривается бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, техническими средствами соцреабилитации. Также называются бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатное изготовление, ремонт зубных протезов, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию.
Кроме того, ветеранам боевых действий на территории других стран из числа работников, которые были направлены в Афганистан в период 1979 — 1989 годов установлено ежемесячное повышение пенсии на 100% минимального размера пенсии по возрасту. В Минтруда уточнили, что с 1 февраля 2025 года это 112 рублей.
Сказано, что женам погибших военнослужащих, которые не вступили в повторный брак, дополнительно предоставлено право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а также санаторно-курортное лечение и оздоровление. В ведомстве обратили внимание на то, что новации закона «Об изменении законов по вопросам ветеранов» вступят в силу с 1 мая 2025 года.
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