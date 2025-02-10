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В пострадавших от атаки БПЛА домах в Ростове заменили 24 стекла

В пяти квартирах в домах, пострадавших при атаке БПЛА 8 февраля, заменили стекла.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в многоквартирных жилых домах, которые пострадали от атаки БПЛА, началась замена окон. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, уже в пяти квартирах заменили 24 стекла. А в администрации Первомайского района открыли пункт приема документов от потерпевших, чтобы включить их в списки на оказание единовременной выплаты.

Напомним, из-за ночной атаки БПЛА в субботу в Ростове получили повреждения 14 многоквартирных жилых дома. Было выбито более 200 окон. А 68 человек пришлось эвакуировать.