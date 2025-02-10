Поверхность внутреннего ядра Земли оказалась мягкой, а не твердой

За это время станции зафиксировали свыше 120 землетрясений, которые возникали в одних и тех же точка в недрах Земли в разные периоды. Часть порожденных ими сейсмических волн отразилась от внутреннего ядра Земли и достигла и той, и другой станции. Ученые сопоставили эти сигналы в надежде понять, менялась ли скорость вращения ядра одинаковым образом в разных точках его поверхности. Это сравнение указало на наличие большого числа аномалий, которые присутствовали в одних наборах сигналов и отсутствовали в данных со второй станции.