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«Пришла метеорологическая зима»: синоптики рассказали о морозной и солнечной погоде в регионе

Снег в Калининградской области пока не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°

На неделе в Калининградской области ожидается солнечная и морозная погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в Калининградской области на неделе ожидаются морозные ночи — температура будет опускаться от −4°С до −9°С. Днём столбик термометра поднимется до −2…+1°С. Всю неделю в регионе ожидается солнечная погода.

Синоптики также отметили, что снег в области пока не прогнозируют. «Снега пока нет, и такое у нас не редкость. Солнышко будет частенько проглядывать, создавая соответствующее настроение калининградцам», — сообщили в региональном Гидрометцентре.

По словам дежурного синоптика, в области остаётся высоким атмосферное давление. При норме в 760 миллиметров ртутного столба оно выходит за 770 миллиметров.