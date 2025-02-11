«Пришла метеорологическая зима»: синоптики рассказали о морозной и солнечной погоде в регионе

На неделе в Калининградской области ожидается солнечная и морозная погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в Калининградской области на неделе ожидаются морозные ночи — температура будет опускаться от −4°С до −9°С. Днём столбик термометра поднимется до −2…+1°С. Всю неделю в регионе ожидается солнечная погода.
Синоптики также отметили, что снег в области пока не прогнозируют. «Снега пока нет, и такое у нас не редкость. Солнышко будет частенько проглядывать, создавая соответствующее настроение калининградцам», — сообщили в региональном Гидрометцентре.
По словам дежурного синоптика, в области остаётся высоким атмосферное давление. При норме в 760 миллиметров ртутного столба оно выходит за 770 миллиметров.