Скончалась известная российская и татарстанская журналистка Галина Печилина

«Галина, считаю, была одним из немногих суперпрофи экономической журналистики, которых можно было пересчитать в республике по пальцам. Мы с ней были знакомы со времен, когда я возглавлял пресс-службу Правительства Татарстана. Уровень профессионализма и компетентности Печилиной позволял ей напрямую общаться с первыми лицами республики. При этом она делала не пространные интервью, а брала из бесед с ВИП-персонами лишь нужную ей информацию для своих аналитических статей в серьезных московских изданиях. Она всегда была глубоко в теме при общении с ньюсмейкерами, поэтому ее публикации были интересны для деловой аудитории. Она была для меня образцом, и позже, когда я и сам перешел в экономическую журналистику, мы часто ездили командировки в одном с ней журналистском пуле», — подчеркнул Анвар Маликов, руководитель информагентства «Девон».