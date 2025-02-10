«Девочку назвали Авигея, что означает “радость отца”. Жительница Гродно родила 14-го ребенка

По ее словам, старшему ребенку — Нине — 24 года, а самому младшему — Авиниру — 2 года. Она уточнили, что в семье девять мальчиков и пять девочек. Многодетная мама признается, что трое старших детей уже получили высшее образование и работают. Она добавила, что еще двое детей являются студентами, пятеро — школьниками, а все остальные — дошколята.