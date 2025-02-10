«Девочку назвали Авигея, что означает “радость отца”. Жительница Гродно родила 14-го ребенка

Жительница Гродно Елена Осина родила 14-го ребенка — девочку назвали Авигея, передает БелТА.
Сообщается, что ребенок родился 5 февраля 2025 года. Девочку решили назвать Авигея, что означает «радость отца». Гродненка призналась, что малышку очень ждали. Женщина добавила, что ребенок родился в центре «Мать и дитя» среди заботливых врачей, которые являются профессионалами своего дела.
— Мы изначально хотели очень большую семью. Для нас это было радостью. Все дети очень долгожданные, радостные. Мы очень счастливы. Я считаю, что быть мамой — это огромное счастье, а быть мамой 14 детей — это счастье, помноженное на 14, — подчеркнула Осина.
По ее словам, старшему ребенку — Нине — 24 года, а самому младшему — Авиниру — 2 года. Она уточнили, что в семье девять мальчиков и пять девочек. Многодетная мама признается, что трое старших детей уже получили высшее образование и работают. Она добавила, что еще двое детей являются студентами, пятеро — школьниками, а все остальные — дошколята.
Кстати, гомельчане назвали ребенка редким и необычным именем: «С именем для первенца определились до рождения, других вариантов не рассматривали».
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