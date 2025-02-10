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«Девочку назвали Авигея, что означает “радость отца”. Жительница Гродно родила 14-го ребенка

Жительница Гродно родила 14-го ребенка — девочку назвали Авигея.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Гродно Елена Осина родила 14-го ребенка — девочку назвали Авигея, передает БелТА.

Сообщается, что ребенок родился 5 февраля 2025 года. Девочку решили назвать Авигея, что означает «радость отца». Гродненка призналась, что малышку очень ждали. Женщина добавила, что ребенок родился в центре «Мать и дитя» среди заботливых врачей, которые являются профессионалами своего дела.

— Мы изначально хотели очень большую семью. Для нас это было радостью. Все дети очень долгожданные, радостные. Мы очень счастливы. Я считаю, что быть мамой — это огромное счастье, а быть мамой 14 детей — это счастье, помноженное на 14, — подчеркнула Осина.

По ее словам, старшему ребенку — Нине — 24 года, а самому младшему — Авиниру — 2 года. Она уточнили, что в семье девять мальчиков и пять девочек. Многодетная мама признается, что трое старших детей уже получили высшее образование и работают. Она добавила, что еще двое детей являются студентами, пятеро — школьниками, а все остальные — дошколята.

Кстати, гомельчане назвали ребенка редким и необычным именем: «С именем для первенца определились до рождения, других вариантов не рассматривали».

Тем временем мы узнали, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом в Беларуси в 2025: что говорят врачи, ждать ли свиной грипп, вакцинация, возможные осложнения, группа риска.

А еще Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.

Кроме того, синоптики сказали, что в Беларуси потеплеет к 13 февраля, а потом резко похолодает до −16: «Придет холодный фронт с центром над Волгой».