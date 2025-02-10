В Ростовской области объем платных услуг вырос на 6%

В 2024 году в Ростовской области увеличился объем платных услуг на 6%. И составил 439 миллиардов рублей. Об этом сообщил Ростовстат.
Причем больше всего дончане тратили на ЖКХ, на что ушло сто миллиардов рублей. На услуги транспортных компаний было потрачено 69,8 миллиардов рублей. На медицинские услуги ушло 40 миллиардов.
Также в прошлом году дончане стали чаще пользоваться услугами фотоателье. И потратили на это на 15,1% больше, чем годом ранее.
Спрос на бытовые услуги в регионе вырос на 9%. Причем чаще всего жители области прибегали к услугам по ремонту транспорта и строительства жилья.