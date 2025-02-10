Жилищная инспекция проверяет управляющие компании по всему Петербургу

Всего на данный момент инспекторы осмотрели уже 81 организацию, работающую в сфере ЖКХ. Среди 624 адресов нарушения нашли в 247 многоквартирных домах. Что касается частных управляшек, то там ситуация даже хуже: из 320 проверенных домов в 153 случаях оказались проблемы с уборкой.