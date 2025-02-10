Жилищная инспекция проверяет управляющие компании по всему Петербургу

Прокуратура дала отмашку сотрудникам Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), чтобы досконально проверили, как убирают снег на придомовой территории и как соблюдают чистоту и порядок.
Как пишет «Вечерка», заместитель начальника ГЖИ Максим Романцов лично проехал по центральным районам Северной столицы и осмотрел несколько адресов. Во время осмотров нашли множество нарушений. Работники УК плохо очищали наледь, завалы. Не справились и с сосульками. Ответственным лицам дали поручения устранить проблемы в кратчайшие сроки.
В ходе инспекции было обнаружено множество недочётов в работе управляющей компании в Адмиралтейском районе. По итогам проверки будут приняты меры административного характера в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за уборку территории. Виновные будут привлечены к ответственности.
Всего на данный момент инспекторы осмотрели уже 81 организацию, работающую в сфере ЖКХ. Среди 624 адресов нарушения нашли в 247 многоквартирных домах. Что касается частных управляшек, то там ситуация даже хуже: из 320 проверенных домов в 153 случаях оказались проблемы с уборкой.
В результате проверки было инициировано 42 административных производства в отношении юридических лиц и 35 дел в отношении должностных лиц. Общая сумма штрафов, наложенных на управляющие компании, достигла 10,6 миллионов рублей.