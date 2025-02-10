Основательница Wildberries Ким официально развелась с Бакальчуком

В июле 2024 года Бакальчук рассказал, что брачного договора с Татьяной у них не было, а в октябре во встречном исковом заявлении он потребовал поровну разделить ООО «Вайлдберриз» и другие компании, где у них есть доли. Кроме того, по словам Бакальчука, у них с Татьяной есть квартира и земельный участок.