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В Ростовской области после вмешательства прокуратуры женщине выплатили зарплату

Жительницу Ростовской области уволили и не выплатили деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области работодатель выплатил женщине зарплату только после того, как в дело вмешалась прокуратура. Об этом случае сообщили в ведомстве.

Жительница Шолоховского района была уволена с санаторно-курортной организации без надлежащего уведомления. Кроме этого, работодатель не выплатил ей зарплату. Тогда дончанка обратилась в прокуратуру Шолоховского района.

После этого была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в организации, где работала женщина.

— Прокуратурой принесен протест. После его рассмотрения приказ об увольнении отменен, работнику перечислены невыплаченные денежные средства, — говорится в сообщении.

А на работодателя был наложен административный штраф.