В Ростовской области после вмешательства прокуратуры женщине выплатили зарплату

В Ростовской области работодатель выплатил женщине зарплату только после того, как в дело вмешалась прокуратура. Об этом случае сообщили в ведомстве.
Жительница Шолоховского района была уволена с санаторно-курортной организации без надлежащего уведомления. Кроме этого, работодатель не выплатил ей зарплату. Тогда дончанка обратилась в прокуратуру Шолоховского района.
После этого была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в организации, где работала женщина.
— Прокуратурой принесен протест. После его рассмотрения приказ об увольнении отменен, работнику перечислены невыплаченные денежные средства, — говорится в сообщении.
А на работодателя был наложен административный штраф.