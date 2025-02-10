Создано моющее средство на основе молочной соли

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Моющее средство из побочных продуктов молочной промышленности создали ученые Северо-Кавказского федерального университета. Состав можно применять для обработки оборудования на молочных комбинатах, сообщили журналистам в вузе.
«В работе международного коллектива принимали участие ученые из Германии, Саудовской Аравии, Йемена и Республики Казахстан, основные исследования шли в лабораториях СКФУ. Разработано новое моюще-дезинфицирующее средство, основанное на вторичных отходах молочной переработки — минерализате молочной сыворотки, известном как молочная соль, и наночастицах серебра. Это средство не требует смывания водой», — говорится в сообщении.
На специализированных предприятиях в процессе производства внутри оборудования образуется «молочный камень». Для его удаления обычно требовалось разбирать емкости, снимать камень скребками, затем обрабатывать щелочью и кислотами, промывать водой. Инновационное моющее средство обеспечивает высокую чистоту поверхностей и безопасность.
«Показатели нашего средства полностью удовлетворяют требованиям пищевой промышленности: по эффективности против “сырной бактерии” (Penicillium roqueforti) и разных форм кишечной палочки оно превосходит многие аналоги, вместе с тем не вредит металлическому оборудованию как, например, средства на основе щелочей», — цитирует пресс-служба доцента департамента функциональных материалов и инженерного конструирования СКФУ Анастасию Блинову.
Использование разработанного средства не требует смывания водой, что сокращает расходы производства. Исследования показали, что вещество в 300 раз менее ядовито, чем витамин С. В дальнейшем специалисты планируют разработать различные добавки к новому средству.