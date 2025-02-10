Создано моющее средство на основе молочной соли

«Показатели нашего средства полностью удовлетворяют требованиям пищевой промышленности: по эффективности против “сырной бактерии” (Penicillium roqueforti) и разных форм кишечной палочки оно превосходит многие аналоги, вместе с тем не вредит металлическому оборудованию как, например, средства на основе щелочей», — цитирует пресс-служба доцента департамента функциональных материалов и инженерного конструирования СКФУ Анастасию Блинову.