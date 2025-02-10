В Симферополе больше суток не будет отопления

Во вторник, 11 февраля, в Симферополе с 9 утра будет прекращена работа котельной «Крымтеплокоммунэнерго» на улице Узловой. Это связано с порывом на сетях теплоснабжения, который произошел в районе дома № 35 по улице Маршала Жукова, предупредили в городской администрации.
В связи с остановкой котельной и ремонтными работами без отопления останутся многоквартирные дома по следующим адресам: М. Жукова, Г. Сталинграда, М. Василевского, Обская, Глухова, Енисейская, Иртышская, М. Донского, Проезд Высоковольтный.
Вернуть тепло в дома потребителей обещают к 18:00 11 февраля.