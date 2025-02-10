В Симферополе больше суток не будет отопления

Во вторник, 11 февраля, в Симферополе с 9 утра будет прекращена работа котельной «Крымтеплокоммунэнерго» на улице Узловой. Это связано с порывом на сетях теплоснабжения, который произошел в районе дома № 35 по улице Маршала Жукова, предупредили в городской администрации.