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В Симферополе больше суток не будет отопления

В Симферополе 11 февраля будет прекращена работа котельной «Крымтеплокоммунэнерго».

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 февраля, в Симферополе с 9 утра будет прекращена работа котельной «Крымтеплокоммунэнерго» на улице Узловой. Это связано с порывом на сетях теплоснабжения, который произошел в районе дома № 35 по улице Маршала Жукова, предупредили в городской администрации.

В связи с остановкой котельной и ремонтными работами без отопления останутся многоквартирные дома по следующим адресам: М. Жукова, Г. Сталинграда, М. Василевского, Обская, Глухова, Енисейская, Иртышская, М. Донского, Проезд Высоковольтный.

Вернуть тепло в дома потребителей обещают к 18:00 11 февраля.

ЖКХ