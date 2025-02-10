Вооруженные бойцы СВО призвали чиновников выступить против абортов

Российские военнослужащие призвали чиновников выступить против абортов. Вопросы у них есть также к врачам и фармацевтам. В свою очередь, депутат Виталий Милонов готов поддержать полный запрет абортов в Вологодской области, но такое решение не могут принимать региональные власти. Академик Геннадий Онищенко призвал создавать для беременных и матерей необходимые условия, чтобы они не были изгоями.