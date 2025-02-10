Очевидцы сообщили о смертельном ДТП с сотрудником ГИБДД под Ростовом

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По словам дончан, ДТП произошло возле Аютинского поста. Там сбили сотрудника ГИБДД. Мужчину госпитализировали, но по пути в больницу он скончался. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.
Напомним, в субботу на развязке «Аксай-Волгодонск» сгорел грузовик. Возгорание произошло в результате аварии. На место прибыли восемь пожарных и с помощью двух автоцистерн потушили пламя.