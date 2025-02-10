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«Ломо» создаст телескоп для орбитальной обсерватории

Специалисты предприятия представили неназванному заказчику свои предложения по созданию такого прибора.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Предприятие «Ломо» (входит в концерн «Калашников») создаст компактный зеркально-линзовый телескоп космического базирования. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Ломо» создаст уникальный телескоп космического базирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предприятия представили неназванному заказчику свои предложения по созданию такого прибора. «Работы по данному проекту обсуждались на совместном совещании с представителями научно-производственных структур заказчиков», — пояснили в пресс-службе.

Гости предприятия отметили высокий уровень и уникальность представленных «Ломо» решений.