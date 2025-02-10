В Таганроге продают самый дорогой картофель в области

Средняя же цена картофеля по региону составляет 62 рубля и 61 копейку. Самые низкие цены на картофель зафиксированы в Миллерово и Сальске — 55,56 ₽ и 59,62 ₽ В Шахтах этот продукт стоит 62 рубля и 61 копейку. В Ростове же корнеплод дороже на рубль — 63,61.