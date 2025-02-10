В Таганроге продают самый дорогой картофель в области

Самый дорогой картофель в Ростовской области продают в Таганроге. Цена за килограмм корнеплода там составляет 64 рубля и 47 копеек. Об этом сообщает Ростовстат.
Средняя же цена картофеля по региону составляет 62 рубля и 61 копейку. Самые низкие цены на картофель зафиксированы в Миллерово и Сальске — 55,56 ₽ и 59,62 ₽ В Шахтах этот продукт стоит 62 рубля и 61 копейку. В Ростове же корнеплод дороже на рубль — 63,61.
Кстати, в Ростовской области объем платных услуг вырос на шесть процентов. Причем на ЖКХ дончане в прошлом году потратили сто миллиардов.