«Горячую линию» по отлову бездомных животных проведет прокуратура Ростова

— Жители могут обратиться 11 февраля с 9:00 до 18:00 кроме перерыва с 13:00 до 13:45 по интересующим вопросам в сфере отлова бездомных животных. Звонки принимаются по телефону 8−961−419−72−77, — уточнили в прокуратуре Ростова-на-Дону.