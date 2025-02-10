«Горячую линию» по отлову бездомных животных проведет прокуратура Ростова

«Горячую линию» по поводу отлова безнадзорных животных в Ростове-на-Дону проведет городская прокуратура. Мероприятие запланировано на вторник, 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
— Жители могут обратиться 11 февраля с 9:00 до 18:00 кроме перерыва с 13:00 до 13:45 по интересующим вопросам в сфере отлова бездомных животных. Звонки принимаются по телефону 8−961−419−72−77, — уточнили в прокуратуре Ростова-на-Дону.
Напомним, в Ростове от горожан нередко поступают сообщения о скоплении бездомных собак. Так, в прошлом году свора бродячих животных напала на девятилетнюю девочку возле дома по улице Звонкой.
Один пес вцепился в ногу, другой — в поясницу. К счастью, проезжающий мимо водитель вовремя подоспел на помощь. Мужчина отбил девочку у животных. Ребенка сразу доставили в больницу.