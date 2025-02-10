Ростовская область заняла 58 место в рейтинге по доступности бензина

Так, стоимость бензина АИ-92 на Дону в прошлом году выросла на 8,5%. И составила 55,7 рублей за литр. Кстати, на среднюю зарплату в Ростовской области можно купить сразу 930 литров этого топлива. В Челябинске эта марка бензина стоит 51 рубль и 63 копейки. В Республике Саха АИ-92 можно купить за 70 рублей и 12 копеек за литр.