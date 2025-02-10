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Ростовская область заняла 58 место в рейтинге по доступности бензина

В Ростовской области на среднюю зарплату можно купить 930 литров бензина.

Источник: Комсомольская правда

Донской регион оказался на 58 месте в рейтинге по доступности бензина. Об этом сообщили аналитики РИА «Рейтинг».

Так, стоимость бензина АИ-92 на Дону в прошлом году выросла на 8,5%. И составила 55,7 рублей за литр. Кстати, на среднюю зарплату в Ростовской области можно купить сразу 930 литров этого топлива. В Челябинске эта марка бензина стоит 51 рубль и 63 копейки. В Республике Саха АИ-92 можно купить за 70 рублей и 12 копеек за литр.

Тем времен на трассе под Ростовом очевидцы сообщили о смертельном ДТП. По словам дончан, авария произошла возле Аютинского поста. Там был сбит сотрудник ГИБДД.