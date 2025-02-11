Власти Екатеринбурга готовятся к проведению Года уральского рока в 2026 году

В Екатеринбурге 10 февраля состоялась встреча рабочей группы по проведению Года уральского рока в 2026 году. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем telegram-канале.
— Разговор получился очень открытым и содержательным. Прозвучало множество интересных предложений. Обязательно учтем их при формировании дорожной карты Года уральского рока, — уточнил Алексей Орлов.
По его словам, в честь 40-летия Свердловского рок-клуба пройдут концерты с участием известных исполнителей. Кроме того, планируется реализация просветительских проектов и создание новых арт-объектов.
Алексей Орлов сообщил, что музыкальный феномен, возникший в Свердловске, представляет собой уникальную философию и отражает дух времени. Группы, такие как «Чайф», «Урфин Джюс», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи», стали символами Екатеринбурга. Год уральского рока станет важным шагом к сохранению и популяризации наследия музыкантов.