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Власти Екатеринбурга готовятся к проведению Года уральского рока в 2026 году

Алексей Орлов провел рабочую встречу, посвященную проведению Года уральского рока.

Источник: соцсети

В Екатеринбурге 10 февраля состоялась встреча рабочей группы по проведению Года уральского рока в 2026 году. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в своем telegram-канале.

— Разговор получился очень открытым и содержательным. Прозвучало множество интересных предложений. Обязательно учтем их при формировании дорожной карты Года уральского рока, — уточнил Алексей Орлов.

По его словам, в честь 40-летия Свердловского рок-клуба пройдут концерты с участием известных исполнителей. Кроме того, планируется реализация просветительских проектов и создание новых арт-объектов.

Алексей Орлов сообщил, что музыкальный феномен, возникший в Свердловске, представляет собой уникальную философию и отражает дух времени. Группы, такие как «Чайф», «Урфин Джюс», Nautilus Pompilius и «Агата Кристи», стали символами Екатеринбурга. Год уральского рока станет важным шагом к сохранению и популяризации наследия музыкантов.

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