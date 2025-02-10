Создан подход, предотвращающий развитие глухоты при приеме антибиотиков

И в том, и в другом случае грызунам удалось избежать потери слуха, что произошло с их сородичами из контрольной группы. При этом исследователи не зафиксировали существенных изменений в поведении мышей и работе их слуха после приема РНК-молекул, что говорит о возможности использования усовершенствованных версий данного подхода для защиты пациентов от глухоты при приеме аминогликозидов.