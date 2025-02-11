Подпорная стена на оползневом участке по улице Цюрупы в Сочи восстановлена

Работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации завершены в Центральном районе Сочи. Участки, пострадавшие от оползней на улице Цюрупы, 13А, где был введен режим ЧС, восстановлены. Об этом стало известно 10 февраля из сообщения МЦУ Сочи.
«Специалисты не только восстановили улицу, но и предприняли дополнительные меры для укрепления склонов, что значительно снизит риск возникновения подобных ситуаций в будущем», — сообщили в МЦУ Сочи.
Напомним, стена на Цюрупа рухнула еще три года назад. В 2022 году после обильных осадков здесь произошел серьезный оползень, который повредил не только подпорную стену и придомовую территорию, но и обрушил часть газопровода.
Ранее сообщалось, что в реестре Сочи находится около 2600 участков, подверженных оползням. За наиболее проблемными территориями осуществляется постоянный мониторинг. Власти курорта совместно с Минтрудом России работают над созданием комплексной программы по борьбе с оползнями. Строительство на оползневых склонах в Сочи планируют запретить.