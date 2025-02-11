В Алматы продолжается демонтаж незаконных торговых точек

В Алматы развернута масштабная кампания по демонтажу незаконных торговых точек. По поручению акима города Ерболата Досаева за первые три дня работы комиссии было убрано 211 объектов, среди которых 102 киоска и 109 силомеров.
Основная цель кампании — ликвидация стихийной торговли и улучшение безопасности в городе. Особое внимание уделяется точкам, реализующим уличную еду, поскольку они часто не соответствуют санитарным требованиям.
Как сообщили в акимате, все демонтированные объекты были незаконно подключены к электросетям, что создавало дополнительную нагрузку на инфраструктуру города.
На сегодняшний день в Алматы официально утверждено 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).
Предприниматели, желающие вести деятельность легально, могут обратиться в Управление предпринимательства и инвестиций по телефону +7 (727) 390 21 30.
Работы по демонтажу незаконных НТО продолжатся. В общей сложности планируется убрать около 500 объектов.