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Знаменитые актёры и увлекательный сценарий: в Калининградской области в марте будут снимать детективный сериал о холодной войне

Декорациями фильма станут Черняховск, Советск, Гусев и Озёрск.

Черняховск, Советск, Гусев и Озёрск в марте станут съёмочной площадкой для детективного сериала об эпохе холодной войны. Об этом сообщается в группе «Съёмки в кино Калининград» «ВКонтакте».

«Сниматься будут все знаменитые актёры! Будет много интересных ролей с яркими сценами и, естественно, в кадре с главными героями», — говорится в анонсе кинопроекта, название которого пока не раскрывается.

Действие фильма происходит в 1969 году и разворачивается вокруг соглашения об избежании ядерного конфликта между сверхдержавами. В конце февраля будет объявлен набор актёров массовки.

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