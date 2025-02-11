Знаменитые актёры и увлекательный сценарий: в Калининградской области в марте будут снимать детективный сериал о холодной войне

Черняховск, Советск, Гусев и Озёрск в марте станут съёмочной площадкой для детективного сериала об эпохе холодной войны. Об этом сообщается в группе «Съёмки в кино Калининград» «ВКонтакте».
«Сниматься будут все знаменитые актёры! Будет много интересных ролей с яркими сценами и, естественно, в кадре с главными героями», — говорится в анонсе кинопроекта, название которого пока не раскрывается.
Действие фильма происходит в 1969 году и разворачивается вокруг соглашения об избежании ядерного конфликта между сверхдержавами. В конце февраля будет объявлен набор актёров массовки.