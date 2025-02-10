Турецкий актер сериала «Великолепный век» Озчивит выступил в Кремлевском дворце

До этого, 3 марта, Бурак Озчивит выступил за совместную работу над сериалом Турции и России. Поклонникам турецких сериалов актер стал известен с тех пор, как сыграл харизматичного османского командира Малкочоглу Бали-бея в историческом сериале «Великолепный век». Пика популярности он достиг благодаря главной роли в мелодраме «Черная любовь».