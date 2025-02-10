Турецкий актер сериала «Великолепный век» Озчивит выступил в Кремлевском дворце

Звезда сериала «Великолепный век» и мелодрамы «Черная любовь», турецкий актер Бурак Озчивит 10 февраля выступил в Государственном Кремлевском Дворце в рамках концерта «Музыка турецких сериалов».
Турецкий актер со сцены Кремлевского Дворца с помощью переводчика заявил, что прежде никогда не выходил на такую большую сцену, хотя имеет много проектов в России.
«Я привез для вас большой привет из Турции. Мы вас все очень любим», — сказал Озчивит.
Отмечается, что в ходе мероприятия прозвучали мелодии из культовых проектов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман» в исполнении симфонического оркестра.
Ранее, в сентябре 2024 года, Озчивит начал гастроли по городам России и 9 октября посетил выставку работ художника Никаса Сафронова в Петропавловкой крепости в Санкт-Петербурге. Живописец сам провел актеру экскурсию, а сын Сафронова Лука Затравкин играл для турецкого артиста на фортепиано.
До этого, 3 марта, Бурак Озчивит выступил за совместную работу над сериалом Турции и России. Поклонникам турецких сериалов актер стал известен с тех пор, как сыграл харизматичного османского командира Малкочоглу Бали-бея в историческом сериале «Великолепный век». Пика популярности он достиг благодаря главной роли в мелодраме «Черная любовь».