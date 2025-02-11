Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день 11 февраля на женский праздник

Запрещено садиться на подушку. Это грозит бессонницей, а также головной болью. Не следует бить яйца друг о друга. Предки верили, что не реализуется то, что задумано. Кроме того, нельзя поднимать с земли потерянные предметы, так как это может обернуться неприятностями.