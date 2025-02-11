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Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день 11 февраля на женский праздник

Собрали запреты и приметы на 11 февраля, когда отмечают Лаврентьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 февраля вспоминает святых Лаврентия и Игнатия Богоносца. В народе принято праздновать Лаврентьев день. Но существует еще одно название — женский праздник.

Что нельзя делать 11 февраля.

Запрещено садиться на подушку. Это грозит бессонницей, а также головной болью. Не следует бить яйца друг о друга. Предки верили, что не реализуется то, что задумано. Кроме того, нельзя поднимать с земли потерянные предметы, так как это может обернуться неприятностями.

Что можно делать 11 февраля.

По традиции, в указанный день было принято готовить рыбные блюда. Их пробовали все члены семьи. Подобным образом старались избавиться от конфликтов в семье.

Согласно приметам, холодная погода предсказывает жаркий август. Крупные хлопья снега 11 февраля говорят о потеплении. В том случае, если Луна красная, то ждали сильного ветра.

Тем временем житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше.

Кстати, Министр труда сказала, что 67% белорусов полгода получают по больничному больше, чем раньше.

А еще в Беларуси рак начали лечить естественными клетками-киллерами: «Клетки выращивают 11−25 дней».