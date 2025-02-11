Бой первым: «Злой город» вторую неделю возглавляет кинопрокат в России

Кинотеатры в прошедший уикенд продемонстрировали самую низкую посещаемость в этом году. Посмотреть новинки проката пришли 1,3 млн зрителей. Лидером снова стал «Злой город» Константина Буслова, собравший за второй уикенд почти 100 млн рублей, на 38 млн меньше, чем на старте. На втором месте турецкая мелодрама «Оставь это ветру», на презентацию которой в Москву приезжали исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. «Финист. Первый богатырь» увеличил свою кассу еще на 31 млн рублей и подбирается к 3 млрд общих сборов. «Известия» оценили предварительные итоги национального бокс-офиса за выходные.
Снова «Злой», снова первый.
Самым успешным релизом прошедшего уикенда стал новый фильм Константина Буслова «Злой город». Картина вторую неделю удерживает лидирующие позиции. Историческая драма заработала за уикенд 99,6 млн рублей, по данным ЕАИС. Режиссер попытался реконструировать реальные события марта 1238 года, когда маленький Козельск в течение семи недель отбивался от атак 10-тысячного войска Золотой Орды. Стоявший на пути хана Батыя город до конца сражался силами 300 воинов, после чего предводитель завоевателей повелел навеки забыть его название и отныне именовать Злым городом.
Фото: RB ProductionКадр из фильма «Злой город».
Фильм может похвастаться и самой высокой посещаемостью за уикенд. Ленту посмотрели 232,8 тыс. зрителей. Обусловлен высокий показатель большим количеством сеансов, отданных под этот фильм, — 15 тыс. Для сравнения: у ближайшего конкурента «Оставь это ветру» — 8,7 тыс. Зато на сеансах фильма с Ханде Эрчел и Барыш Ардуч в зале было в среднем на два человека больше, 18 против 16.
По-турецки говорить.
Турецкая адаптация «Холопа», державшаяся на второй строчке в прошлый уикенд, спустилась на седьмое место. Фильм собрал около 20 млн. Две недели назад «Холоп. Великолепный век» заработал 101, 3 млн рублей на старте. Есть шанс, что картина Энгина Эрдена «Оставь это ветру» продемонстрирует стабильность.
Фото: Kunay FilmsКадр со съемок фильма «Холоп. Великолепный век».
Жаркая история возвращает в кинотеатры лето: в кадре солнце, песок, шум прибоя и страстное противостояние двух противоположностей. Эге и Аслы — наследники строительного холдинга, выбравшие совершенно разную жизнь. Он — серфер, который подписывает все документы через адвоката, она — генеральный директор огромной компании, знающая о ней всё. Их свели вместе финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят совершенно по-разному. О перспективах фильмов Ближнего Востока в отечественном прокате рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
— Интерес к турецким сериалам у российского зрителя уже давно — мало кто не знаком с культовым шоу «Великолепный век», — напомнила она. — Есть и сравнительно новые проекты, которые пользуются большой популярностью у женской части российской аудитории, например, сериал «Постучись в мою дверь», познакомивший зрителей с Керемом Бюрсином и Ханде Эрчел. Последняя сыграла главную роль в фильме «Оставь это ветру», забравшемся на вторую строчку топа уикенда. Именно популярность сериала помогла фильму стартовать бодро, на праздничном уикенде фильм усилит свою кассу. По аналогичным причинам неплохой результат показывает и «Холоп. Великолепный век».
В ожидании 23 февраля.
Невысокие показатели на старте у драмы Сарика Андреасяна «Война и музыка» с Павлом Прилучным в главной роли. За уикенд картина заработала всего 39,7 млн. Эти цифры позволили занять только третью позицию. Фильм «Кинокомпании братьев Андреасян» рассказывает об одном из самых драматичных и героических событий в истории нашей страны — Великой Отечественной войне. Создатели картины решили посвятить картину судьбам людей искусства. Трое музыкантов отправляются на фронт. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы. Реальная история реальных людей. Их долг — защитить свой дом. Их надежда — музыка.
Фото: К. Б. А. / Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Война и музыка».
— Фильм стартовал в рамках ожиданий, — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова. — Часть кассы забрал «Злой город», который идет на хорошем сарафане. Плюс есть шанс, что интерес к релизам повысится к 23 февраля.
А резкое снижение посетителей в кинотеатрах за последний уикенд, по мнению президента сети кинотеатров «КАРО», не станет тенденцией. Самые низкие показатели — 1,3 млн человек — сменятся заметным ростом.
— В грядущий уикенд ситуация изменится, кино — классический выбор пар, которые отмечают День всех влюбленных, — уверена Ольга Зинякова. — Более того, выйдет большой релиз, который обещает стать драйвером проката на ближайшие пару месяцев. Это «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым. Плюс выйдет пара камерных проектов, идеальных для свидания: «По любви» с Павлом Табаковым и Ангелиной Стречиной, «ON и Она» с Юлией Пересильд.
Рецензию на фильм «Пророк» читайте здесь.