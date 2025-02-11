Бой первым: «Злой город» вторую неделю возглавляет кинопрокат в России

Невысокие показатели на старте у драмы Сарика Андреасяна «Война и музыка» с Павлом Прилучным в главной роли. За уикенд картина заработала всего 39,7 млн. Эти цифры позволили занять только третью позицию. Фильм «Кинокомпании братьев Андреасян» рассказывает об одном из самых драматичных и героических событий в истории нашей страны — Великой Отечественной войне. Создатели картины решили посвятить картину судьбам людей искусства. Трое музыкантов отправляются на фронт. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы. Реальная история реальных людей. Их долг — защитить свой дом. Их надежда — музыка.