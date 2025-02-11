Путь с самураем: Театр наций выпускает спектакль про особого ребенка

Что с этим делать, не очень понятно. Один прекрасный московский диагност как-то заметил отчаявшимся родителям, что, если они начнут понимать, что происходит в голове их ребенка-шизофреника, это будет означать, что у них тот же диагноз. Но и не понимать, что у него происходит, тоже невозможно, равно как и делать вид, что это «временные трудности», как картаво провозглашал герой Ивана Охлобыстина в скандальном фильме. Театр, как и кино с литературой, сейчас упорно осваивает эту территорию, рискует и где-то проигрывает. Но в памяти зрителей контр-адмирал Сато всё равно останется ярким метеором, прилетевшим из далекой-далекой галактики, чтобы осветить ту тьму, в которой бродят незрелые и совсем не такие уж взрослые души.