Календарь на 11 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Впервые праздник отметили в 2016 году. С тех пор ежегодно в преддверии этой даты в России проводятся просветительские мероприятия, конкурсы и форумы. Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний «Индикаторы науки: 2025», в 2023 году в сфере научных исследований и разработок в России было занято более 670 тыс. человек. при этом 38.5% среди ученых — женщины. 57% опрошенных заявили, что были бы рады, если бы их сын или дочь стали научными работниками, исследователями.