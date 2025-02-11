Глава ВР Резяпов призвал признать музыканта Алексея Кортнева иноагентом

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в интервью NEWS.ru заявил о необходимости признания Алексея Кортнева, лидера рок-группы «Несчастный случай», иностранным агентом.
Он отметил, что несмотря на активную деятельность в России и владение недвижимостью в Москве стоимостью около 70 миллионов рублей, деятельность музыканта следует проверить на наличие иностранного влияния.
Резяпов сообщил, что соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции. По его словам, Кортнев ранее высказывался критически о специальной военной операции, называя её проявлением «имперских амбиций» и утверждая, что Россия якобы «отгородилась глухой стеной» от мира. Резяпов считает такие заявления недопустимыми и требующими последствий.
Группа «Несчастный случай», созданная в 1983 году Кортневым и Валдисом Пельшем, стала известной благодаря хитам «Что ты имела в виду?» и «Генералы песчаных карьеров».
Ранее журналист, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* подал кассационную жалобу на отказ суда в снятии с него статуса иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.