Глава ВР Резяпов призвал признать музыканта Алексея Кортнева иноагентом

Резяпов сообщил, что соответствующие обращения уже направлены в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции. По его словам, Кортнев ранее высказывался критически о специальной военной операции, называя её проявлением «имперских амбиций» и утверждая, что Россия якобы «отгородилась глухой стеной» от мира. Резяпов считает такие заявления недопустимыми и требующими последствий.