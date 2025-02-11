Чем слово наше отзовется: Госдума занялась защитой русского языка

Перегибы и крайности везде плохи, в том числе в использовании англицизмов или любых других иностранных слов. Когда это вводит в заблуждение или когда заведомо снижается степень ясности и понятности текста для среднего носителя русского языка — например, вместо «строительство» говорят «девелопмент». Здесь можно дискутировать, здесь есть поле для рассуждений. Но в этом законопроекте речь идет вообще об исключении иноязычной составляющей из городского дискурса наружной рекламы и внешней коммуникации — это другая крайность, которая также вредна, потому что современный город не может быть моноязычным, полагают в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина.