Чем слово наше отзовется: Госдума занялась защитой русского языка

Посвященный защите русского языка от засилья иностранных слов законопроект Госдума может рассмотреть на днях. Профильный комитет по культуре рекомендовал принять документ в первом чтении. Новые положения будут ограничивать использование иностранных слов в сфере торговли, СМИ и других публичных сферах, а также защищать потребителей от искажения информации при переводах рекламы товаров и услуг. Подробности — в материале «Известий».
«Во дни сомнений».
По поручению президента Владимира Путина Государственная дума рассмотрит в особом порядке важный законопроект. Он был разработан еще в 2023 году, однако его рассмотрение в ГД всё время откладывали по самым разным причинам. В январе на эту задержку вынужден был обратить внимание сам президент. Уже в ближайшее время Госдума этот законопроект планирует рассмотреть.
Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных (заимствованных) слов в публичном пространстве, подчеркивается в пояснениях к законопроекту.
Как сообщили «Известиям» авторы законопроекта, он направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается оформлять на русском вывески, рекламу и указатели. Перевод на другие языки допускается при соблюдении равнозначности содержания и оформления. Информация о товаре и акциях должна предоставляться на русском языке. Кроме того, наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов должны быть также на русском.
Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open, рассказали авторы законопроекта. Однако это требование не коснется торговых знаков и фирменных наименований.
Кроме того, как следует из пояснительной записки, предлагаемые изменения в закон «О средствах массовой информации» и в другие акты «направлены на обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках) при трансляции информационных программ на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах и вследствие этого исключение речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах».
В Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры законопроект в его актуальном виде «Известиям» не стали комментировать.
«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю».
Ограничить чрезмерное использование англицизмов было бы неплохо, особенно в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где улицы надо освобождать от пестроты написанных латиницей вывесок. Ведь от этого особенно страдают исторические центры наших древних городов. Это то, что можно назвать культурным диссонансом, считают в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
Ученых, занимающихся русским языком, «коробит, когда отечественные компании и производители, будучи не в силах побороть чувство ущербности, записывают русскоязычные названия своих брендов и магазинов латиницей, а застройщики называют поселки на нашей земле “красиво” [якобы иностранными словами]».
— Однако неизвестно, будет ли лучше, если прибегнуть к массовой транслитерации брендовых названий и названий торговых домов, — рассуждает ведущий научный сотрудник отдела культуры русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ольга Иванова. — Это тоже выглядит дико и только добавит варваризмов в публичное письменное пространство, хотя и написано вроде бы по-русски. Кроме того, употребление оригинального названия торговой марки защищается законом, значит, нередко будет две надписи вместо одной?
Специалистов РАН интересует, как будет устроен механизм регулирования «чрезмерного использования иностранных слов в наименовании объектов». Ведь многие марки, магазины и поселки уже существуют. И сменить вывеску может быть и недорого, а вот изменить правоустанавливающие документы (уставы, договоры аренды, запись в кадастре и пр.) будет стоить денег. В РАН задаются вопросом: какие органы, на основании каких правовых норм и в какие сроки будут следить за выполнением этого закона?
Перегибы и крайности везде плохи, в том числе в использовании англицизмов или любых других иностранных слов. Когда это вводит в заблуждение или когда заведомо снижается степень ясности и понятности текста для среднего носителя русского языка — например, вместо «строительство» говорят «девелопмент». Здесь можно дискутировать, здесь есть поле для рассуждений. Но в этом законопроекте речь идет вообще об исключении иноязычной составляющей из городского дискурса наружной рекламы и внешней коммуникации — это другая крайность, которая также вредна, потому что современный город не может быть моноязычным, полагают в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина.
По словам руководителя Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка Светланы Камышевой, «насильственное изменение товарных наименований, международных как правило, которые функционируют в условиях трансграничной торговли, когда одно и то же наименование используется в разных странах, вряд ли возможно — здесь всё логично и понятно. Вряд ли “Хилтон” будет в России называться “Матрешка”. Насильственная попытка русификации, на манер “мокроступов”, как раз и приведет к путанице и непониманию, от которого мы хотим уйти».
— Запреты — дело бесполезное, когда речь идет о свободном решении людей, — говорит Камышева. — Конечно, могут не нравиться названия ЖК с английскими словами. Но если вы пообщаетесь с маркетологами этих ЖК, они вам скажут, что квартиры в комплексах с такими названиями лучше продаются, то есть это реакция на стереотипы и предпочтения потребителей, у которых подобные названия ассоциируются с чем-то международным, качественным, хорошим, настоящим.
В качестве ответа можно предложить провести общественные слушания по поводу таких названий, предлагает исследователь.
— Если организация хочет утвердить проект, проходят ведь слушания по поводу экологической безопасности, по поводу сохранения культурного наследия, например, — говорит она. — Давайте это делать и по поводу названия. Если авторы проектов смогут объяснить, мотивировать, аргументировать, почему такое название, — прекрасно, если нет, то на этапе номинации можно скорректировать. Те проекты, которые существуют, конечно же, трогать нельзя. Туда вложены силы, деньги, это рабочие места в конце концов.
Ограничить нельзя запретить.
Новый законопроект о защите русского языка коснется не просто размещения вывесок и надписей. Он будет направлен на обеспечение национального суверенитета и сохранение культуры, закодированной в языке, рассуждает заместитель председателя Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам заслуженный работник культуры РФ Галина Трофимова. Везде, где можно обойтись без иноязычных заимствований, нужно обходиться без них, считает она.
— Надеюсь, что новые положения будут не ограничивать, а запрещать использование англицизмов и иностранных слов в этих сферах, — говорит эксперт. — А также законодательно введут давно назревшую лингвистическую экспертизу проектов вывесок и надписей. Нужно обращаться к специалистам по русскому языку, и они помогут, объяснят, как избежать различных нарушений и искажений.
Старший научный сотрудник Института русского языка Егор Кашкин отмечает, что сегодня русский язык доминирует в России во всех сферах общественной жизни, поэтому дополнительно «укреплять» его позиции, как ему кажется, нужды нет. А вот повышать уровень грамотности и уровень владения разными стилями речи как раз нужно, считает эксперт.
— Но это вопрос совершенствования образовательных программ, повышения квалификации публичных лиц (например, в СМИ должен быть грамотный русский язык) и популяризации чтения качественной литературы, — говорит Кашкин.
— Сегодня другие языки, распространенные в России, находятся в той или иной степени под угрозой исчезновения, — рассказывает ученый. — Молодежь (а во многих регионах, к сожалению, и люди старшего возраста) по разным соображениям считает их менее престижными и всё активнее переходит на русский язык. Чтобы избежать их полного исчезновения, нужно принимать меры по поддержке их статуса в обществе. Этот статус складывается из очень многих компонентов, в том числе из использования языка на вывесках, в объявлениях.
Что касается стремления оградить русский язык от иноязычных слов, пока непонятно, кто и как будет регулировать исполнение подобного закона, оценивая каждое слово, резонно указывает Кашкин. Любой язык заимствует слова из других языков, потому что народы постоянно контактируют. И в английском языке множество заимствованных слов. Поэтому ученый думает, что такие процессы должны саморегулироваться практикой использования языка, а навыки грамотного выбора синонимов должны совершенствоваться в сфере образования.