В РФ создали уникальный аппарат для определения показателей сахарного диабета

Отмечается, что HemoTech AI — это аппаратный комплекс, способный неинвазивно измерять широкий спектр показателей крови с использованием рамановской спектроскопии, а также специально разработанных алгоритмов машинного обучения. Несмотря на то, что аппарат создавался в первую очередь для неинвазивного определения показателей сахарного диабета, «технология может применяться для диагностики других показателей и не только в медицине».