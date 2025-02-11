В РФ создали уникальный аппарат для определения показателей сахарного диабета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Студенты Сеченовского университета разработали уникальный аппаратный комплекс, способный неинвазивно определять показатели сахарного диабета с погрешностью менее 8%. Стартап привлек 35 млн рублей инвестиций в этом году, сообщает пресс-служба Платформы университетского технологического предпринимательства.
Отмечается, что HemoTech AI — это аппаратный комплекс, способный неинвазивно измерять широкий спектр показателей крови с использованием рамановской спектроскопии, а также специально разработанных алгоритмов машинного обучения. Несмотря на то, что аппарат создавался в первую очередь для неинвазивного определения показателей сахарного диабета, «технология может применяться для диагностики других показателей и не только в медицине».
По информации из сообщения, комплекс является уникальной отечественной разработкой. «Наша разработка позволяет оптимизировать процесс сдачи крови в медицинской организации, так как само устройство без прокола пальца за 30 секунд без реактивов, пробоподготовки и расходных материалов определяет уровень гликированного гемоглобина и глюкозы с погрешностью менее 8%», — приводятся в сообщении слова одного из разработчиков, студентки Сеченовского Университета Екатерины Поликер.
В сообщении отмечается, что стартап дважды входил в топ-50 стартапов Платформы университетского технологического предпринимательства, а в 2024 году вошел в десятку лучших университетских стартапов года. Кроме того, HemoTech в этом году привлек 35 млн рублей инвестиций от стартап-студии Казанского федерального университета.
«В наших планах на 2025 год — провести многоцентровое клиническое исследование, получить регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и провести “пилоты” в медучреждениях Департамента здравоохранения Москвы», — добавила Поликер.
Платформа университетского технологического предпринимательства реализуется Министерством науки и высшего образования РФ при участии ведущих российских университетов с 2022 года. Она направлена на подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства, создание и развитие высокотехнологичных стартапов.