Погода: 11 февраля в Хабаровске продолжится ледяной слалом на дорогах

С утра Хабаровск порадует солнечной погодой и бодрящими −19 °C, которые будут ощущаться как −22 °C.
Днем станет чуть теплее — всего −11 °C. Солнце ярко светит, но расслабляться рано: под ногами всё ещё ледяное наследие прошлых циклонов.
Если решите покорять хабаровские холмы, будьте осторожны. Спуски и подъёмы — это не просто прогулка, а настоящее испытание на ловкость. Обледеневшие тротуары станут отличным тренажёром для тех, кто мечтает о карьере фигуриста или каскадёра.
«Держитесь за всё, что можно, даже за воздух с порывами ветра, и не теряйте бдительность!» — такой девиз отлично подойдёт для сегодняшнего дня.
Порывы ветра до 4 м/с слегка напомнят, что главное — это баланс. Ну, а на вечер прогноз обещает переменную облачность и −18 °C, что отлично подходит для уютных посиделок дома, а не очередного ледяного квеста.
Так что, хабаровчане, тепло одевайтесь, и пусть ваша зимняя обувь будет с достойным протектором.