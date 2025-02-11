Погода: 11 февраля в Хабаровске продолжится ледяной слалом на дорогах

Если решите покорять хабаровские холмы, будьте осторожны. Спуски и подъёмы — это не просто прогулка, а настоящее испытание на ловкость. Обледеневшие тротуары станут отличным тренажёром для тех, кто мечтает о карьере фигуриста или каскадёра.