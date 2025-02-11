Человечество в кольце угроз. Футуролог назвал 7 уровней опасности для цивилизации

Он рассказал, что существует так называемая теория катастрофически нестабильных сред и она подразделяет всё множество возможных причин гибели цивилизации на семь основных категорий. По этой теории первый, «нижний» уровень опасности — всё, что может навредить человеческому мозгу: сотни болезней и причин нарушения психической стабильности. Далее следует уровень тела, связанный с общим состоянием здоровья людей, борьбой со всевозможными патологиями, инфекциями и так далее.