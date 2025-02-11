Обезумевшие фанатки Бурака Озчивита чуть не разнесли Кремлёвский дворец

Государственный Крепюмлевский дворец 10 февраля превратился в настоящее женское царство.
Посмотреть на звезду турецких сериалов «Великолепный век», «Королёк -птичка певчая» и подобного романтика, секс-символа всех возрастов, знойного актера и брутала Бурака Озчивита, желающих оказалось немало. Однако в зале в начале встречи всё ещё оставались свободные места. А где-то спустя час с начала вечера, который порой становился уж больно томным, если не сказать нужным, люди постепенно начали уходить. То ли юмор был слишком для тех, кому за…., нет, не в смысле пошлости, а просто «бабушкин», то ли просто все затянулось слишком. Подростки скучали, начиная зевать, взрослые дамы куняли носом.
Бурак же на сцене вел себя довольно сухо, дежурно улыбаясь и отправляя в зал заготовленные воздушные поцелуи. Но развязка вечера, как в турецких сериалах, но только с разницей, что действо происходило не в выдуманной «сказочной» вселенной, а наяву, оказалась весьма драматичной: с кипящими страстями, горькими слезами и криками отчаянных фанаток турка.
Полусонный зал встрепенулся и вереницы поклонниц потянулись робко к сцене, как только все поняли, что развязка близка и вот-вот кумир, красиво попрощавшись, покинет зал.
В какой-то момент ситуация, казалось, вышла из-под контроля даже самих организаторов. По крайней мере так показалось мне, корреспонденту aif.ru. Людской поток из дам, девочек и женщин 60+, каждая из которых жаждала внимания турецкой звёзды, не видя преград, ломая стулья, кресла ринулась к Озчивиту. Но все казалось весьма безобидным и даже забавным до тех пор, пока я не оказалась в центре событий, прижатая к бортику сцены толпой.
Оказалось страшно в момент не только мне, люди кричали: «нас тут задавят!» Но выбраться из омута фанаток было невозможно. Дамы, теряя благородный облик, желали внимания звезды. Каждая пыталась дотронуться до руки, пальца, лица — сгодилась бы любая часть тела кумира.
«Бурак, я здесь! Бурак, я люблю тебя! Возьми меня за руку!», — фанатки неистовали.
Мужчин, кроме охраны, в толпе не было. Не рискнул сильный пол, видимо, вставать на пути обезумевших от знойного красавчика Озчивита женщин.
И неизвестно сколько бы продлилась истерия с криками поклонниц, слезами радости и досады, если бы в момент Бурак не исчез со сцены, скрывшись за кулисами. Потолпившись ещё немного в ожидании кумира, надеясь, вдруг он выйдет на бис, и в итоге осознав, что это конец, и ждать Бурака больше нет смысла, зрительницы побрели к выходу.