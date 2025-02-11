Обезумевшие фанатки Бурака Озчивита чуть не разнесли Кремлёвский дворец

Посмотреть на звезду турецких сериалов «Великолепный век», «Королёк -птичка певчая» и подобного романтика, секс-символа всех возрастов, знойного актера и брутала Бурака Озчивита, желающих оказалось немало. Однако в зале в начале встречи всё ещё оставались свободные места. А где-то спустя час с начала вечера, который порой становился уж больно томным, если не сказать нужным, люди постепенно начали уходить. То ли юмор был слишком для тех, кому за…., нет, не в смысле пошлости, а просто «бабушкин», то ли просто все затянулось слишком. Подростки скучали, начиная зевать, взрослые дамы куняли носом.