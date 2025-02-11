Священная ночь Бараат в 2025 году: какого числа отмечают, что следует делать в эту ночь

Ляйлятуль-Бараат (ночь Бараат), или Ночь очищения, — особенная дата для всех мусульман. Именно в эту ночь Всевышний принимает покаяние всех верующих. Некоторые исламские учёные полагают, что в эту ночь начинается переписывание книг судьбы человека, которое завершится в Ночь предопределения.
Какого числа проходит ночь Бараат в 2025 году.
Ночь Бараат выпадает на 15-е число месяца шаабан — восьмого месяца мусульманского календаря. В 2025 году она приходится на ночь с 13 на 14 февраля.
История священной ночи.
Ночь Бараат упоминается в Коране и первых хадисах. Согласно им, пророк Мухаммад сказал своей супруге Айше, что в ночь в середине шаабана Аллах прощает раскаявшихся и милостив к молящимся.
B дpyгoм xaдиce говорится, что Господь в cepeдинe мecяцa шaaбaн cпycтил блaгoдaть cвoю нaд зeмлёю и пpocтил гpexи людeй, ĸoличecтвo ĸoтopыx бoльшe, чeм шepcтинoĸ нa шĸypax бapaнoв.
С VII века мусульмане проводили её в бдениях, читая суры Корана и молитвы (дуа).
Традиции.
Ночь Бараат не является праздником в прямом смысле этого слова. В это время не принято устраивать шумные торжества. Главное — в эту ночь следует молиться, покаяться в грехах, попросить прощения у тех, кого обидел.
По традиции в ночь Бараат мусульманину помимо намазов нужно трижды прочесть 36-ю суру Корана «Ясин». Считается, что первое её прочтение — это обращение к Аллаху, второе — обещание преданности Всевышнему, третье — просьба о защите.
Пост в ночь Бараат.
Поститься следует днём, который предваряет ночь Бараат. От восхода и до заката солнца нужно воздержаться от пищи и воды. Для верующих это является подготовкой к посту в священный месяц Рамадан.
Как правильно молиться в ночь Бараат.
В эту ночь следует читать специальные молитвы раскаяния — так называемые Тасбих-намазы. Мусульманин должен вспомнить, какие прегрешения он совершил за год, и покаяться в них. Поскольку ночь Бараат — это ночь очищения от грехов, то следует возместить пропущенные обязательные намазы, прочесть как можно больше дуа, так как они будут приниматься особо и воздавать салават пророку.
На самом деле какого-то единого чёткого ритуала чтения молитв в ночь Бараат нет. Мусульманин может совершить любой вид поклонения. Главное для верующего — это искреннее обращение к Богу и чистосердечное намерение покаяться в грехах.
Сколько ракаатов нужно читать в ночь Бараат.
Тасбих-намаз, или молитва раскаяния, состоит из четырёх ракаатов. Молитву Тасбих следует прочесть 15 раз до чтения суры Корана «Аль-Фатиха». Поскольку в ночь Бараат верующие стараются возместить пропущенные намазы, то читается то количество ракаатов, которое соответствует каждому.
Чего нельзя делать в ночь Бараат.
В ночь Бараат не стоит проводить застолья и собрания даже на религиозную тему, поскольку она не для празднований, а для покаяния, а мероприятия могут отвлекать верующего от молитв.
Мусульманам запрещено пить алкоголь, есть свинину, клеветать, прелюбодействовать и сквернословить в любое время, но если это совершить в ночь Бараат, грех будет увеличен многократно.