Священная ночь Бараат в 2025 году: какого числа отмечают, что следует делать в эту ночь

В эту ночь следует читать специальные молитвы раскаяния — так называемые Тасбих-намазы. Мусульманин должен вспомнить, какие прегрешения он совершил за год, и покаяться в них. Поскольку ночь Бараат — это ночь очищения от грехов, то следует возместить пропущенные обязательные намазы, прочесть как можно больше дуа, так как они будут приниматься особо и воздавать салават пророку.