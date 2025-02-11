Пельмени с сюрпризом: Названа шокирующая причина закрытия магазинов «Светофор»

Лабораторные исследования показали, что в пельменях и колбасе из магазина обнаружена ДНК птицы, которая не была указана на этикетке. А в составе молочных продуктов нашли растительные масла и жиры, дрожжи и консерванты. Просроченные продукты уже изъяты и уничтожены.