Сенатор Епифанова предложила ввести четырехдневку для работающих матерей

В России нужно изучить возможность введения четырехдневной рабочей недели для работающих матерей или отцов-одиночек, такое мнение в разговоре с aif.ru выразила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
«Необходимо изучить возможность введения четырехдневной рабочей недели, в особенности для работающих матерей или отцов-одиночек. Сегодня такой опыт существует в некоторых из неевразийских стран», — отметила Епифанова.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с aif.ru отмечал, что сегодня граждане по договоренности со своими работодателями могут работать на четырехдневной или трехдневной рабочей неделе.
Также он разработал законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни россиян.