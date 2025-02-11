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Сенатор Епифанова предложила ввести четырехдневку для работающих матерей

Такой опыт существует в некоторых из неевразийских стран, напомнила сенатор.

Источник: Аргументы и факты

В России нужно изучить возможность введения четырехдневной рабочей недели для работающих матерей или отцов-одиночек, такое мнение в разговоре с aif.ru выразила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Необходимо изучить возможность введения четырехдневной рабочей недели, в особенности для работающих матерей или отцов-одиночек. Сегодня такой опыт существует в некоторых из неевразийских стран», — отметила Епифанова.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с aif.ru отмечал, что сегодня граждане по договоренности со своими работодателями могут работать на четырехдневной или трехдневной рабочей неделе.

Также он разработал законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни россиян.