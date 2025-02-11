Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ в России за неделю составил 13,7%

В России за последнюю неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) вырос на 13,7% по сравнению с предыдущим периодом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общее число зарегистрированных случаев достигло 865 тысяч. В 50 регионах показатель превысил среднероссийский уровень, а в 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30%.
В рамках профилактических мер по сдерживанию распространения вирусов были полностью закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских садов в 19 регионах. Также приостановлена работа 5 школ-интернатов, частично закрыты 5 125 классов, 1 554 группы детских садов, 37 групп в школах-интернатах и 11 групп профессионально-технических училищ.
Кроме того, по итогам шестой недели 2025 года было зафиксировано 7,1 тысячи случаев COVID-19, что на 10,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Ранее россияне пожаловались на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая.