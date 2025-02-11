Сенатор Епифанова: рабочую неделю полезно сократить для предпенсионеров

Сокращение рабочей недели стало бы полезным для людей предпенсионного возраста, считает сенатор Ольга Епифанова.
«Также сокращение по времени рабочей недели полезно вводить для возрастных работников, особенно для предпенсионного возраста (за 3−5 лет до официального выхода на пенсию)», — сказала она в разговоре с aif.ru.
Также Епифанова считает, что можно рассмотреть возможность сокращение рабочих часов для работающих матерей и отцов-одиночек.
При этом сенатор считает, что не для всех сфер деятельности подходит четырехдневный график.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни россиян.