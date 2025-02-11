Освистали за любовь: Тейлор Свифт досталось от болельщиков на Супербоуле

Фанаты освистали певицу Тейлор Свифт на Супербоуле. Видео © Х / Candace.
Накануне матча Келси и Свифт вместе поужинали, что вызвало недовольство болельщиков, вспомнивших суеверие о том, что игрокам не стоит видеться с подругами перед важной игрой. В итоге «Канзас-Сити Чифс» проиграли «Филадельфии Иглз» со счётом 22:40.
Ранее стало известно, что американская певица Тейлор Свифт заняла первую строчку в рейтинге «Top Artists of the 21st Century», который публикует журнал Billboard. Издание выбрало музыкальных лидеров, изучив итоги первых 25 лет XXI века.