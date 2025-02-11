Освистали за любовь: Тейлор Свифт досталось от болельщиков на Супербоуле

Во время Супербоула болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт, когда её показали на экране стадиона. Артистка встречается с игроком команды «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, и, по мнению пользователей соцсетей, реакция фанатов связана именно с их романом.