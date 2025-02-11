Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

World Athletics приравняет легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам*

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует приравнять женщин с повышенным уровнем тестостерона к трансгендерам* и запретить им участвовать в соревнованиях. Это решение затронет спортсменок, которые родились женщинами, но имеют гормональные показатели, характерные для мужчин, сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

В качестве наглядного примера упоминается южноафриканская бегунья, двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров Кастер Семеня.

World Athletics заявила, что будет проводить консультации по данной теме до 5 марта.

Как ранее сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях. До этого против участия трансгендеров* в женских соревнованиях высказывался и президент России Владимир Путин.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.