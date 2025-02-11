World Athletics приравняет легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам*

В качестве наглядного примера упоминается южноафриканская бегунья, двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров Кастер Семеня.
World Athletics заявила, что будет проводить консультации по данной теме до 5 марта.
Как ранее сообщал Life.ru, президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным* спортсменам участвовать в женских соревнованиях. До этого против участия трансгендеров* в женских соревнованиях высказывался и президент России Владимир Путин.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.