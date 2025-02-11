Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу машины

Теперь можно сообщить, что авто блокирует проезд, произошла авария, происходит эвакуация.

Источник: Аргументы и факты

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимного уведомления автовладельцев о различных проблемах с их транспортом. Обновление стало доступно пользователям смартфонов.

Сервис позволяет сообщить о ситуациях, когда автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, подлежит эвакуации, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Чтобы отправить сообщение, необходимо зайти в раздел «Транспорт и права» и выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Ранее в Государственной думе был принят закон, который даёт возможность оформлять извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал «Госуслуги».