На «Госуслугах» теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу машины

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимного уведомления автовладельцев о различных проблемах с их транспортом. Обновление стало доступно пользователям смартфонов.
Сервис позволяет сообщить о ситуациях, когда автомобиль блокирует проезд, попал в ДТП, подлежит эвакуации, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.
Чтобы отправить сообщение, необходимо зайти в раздел «Транспорт и права» и выбрать опцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».
Ранее в Государственной думе был принят закон, который даёт возможность оформлять извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал «Госуслуги».