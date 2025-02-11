МВД: в 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек

По данным ведомства, наиболее уязвимой группой оказались люди в возрасте от 25 до 44 лет. Молодые люди активно используют мессенджеры, маркетплейсы и социальные сети, оставляя в них множество личных данных, что делает их легкой мишенью для злоумышленников.