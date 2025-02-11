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Сенатор Епифанова предложила альтернативы четырехдневке

Тотальное введение четырехдневной рабочей недели невозможно, убеждена сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Тотальное введение четырехдневной рабочей недели маловероятно в России, наиболее реальными вариантами могут быть сокращение рабочего дня с 8 до 7 часов или перевод работников на пятничную удаленку. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразила сенатор Ольга Епифанова.

"Наиболее прагматичным вижу либо сокращение восьмичасового рабочего дня до семи часов, или как вариант — перевод ряда работников на пятничную удалёнку. Понятное дело, что речь не может идти о предприятиях с непрерывным производственным циклом.

Кроме того, полезным было бы изучить, а в ряде отраслей видимо даже провести эксперименты по суточному или по часовому сокращению рабочих недель", — сказала Епифанова.

Сенатор считает, что тотальное введение четырехдневки невозможно из-за дефицита рабочей силы, вероятных издержек для работодателей, влияния на производительность труда и стоимости услуг для населения.

«Ещё один камень преткновения — из-за сужения плотности рабочей недели может возникнуть проблема снижения заработной платы у специалистов, которые работают сдельно», — добавила Епифанова.

Введение четырехдневки разумно для офисных работников в сфере услуг, считает политик.

«Допустимо это и там где есть высокий уровень автоматизации: в IT и разработке программного обеспечения, в сфере дизайна и маркетинга, для финансистов, рекламщиков, пиарщиков, в науке, медиа и в др. Щадящей должна быть плотность недельного графика у работников “изнуряющих” сфер (шахтеры, рыбаки в открытом море)», — сказала Епифанова.

При этом сокращение рабочей недели для медицины, экстренных служб и строительства может привести к нехватке персонала, при отсутствии продуманной компенсации рабочих часов, заключила политик.