Сенатор Епифанова предложила альтернативы четырехдневке

«Допустимо это и там где есть высокий уровень автоматизации: в IT и разработке программного обеспечения, в сфере дизайна и маркетинга, для финансистов, рекламщиков, пиарщиков, в науке, медиа и в др. Щадящей должна быть плотность недельного графика у работников “изнуряющих” сфер (шахтеры, рыбаки в открытом море)», — сказала Епифанова.