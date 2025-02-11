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Солнечно и морозно: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 11 февраля, жителям Астаны и Алматы обещают солнечную погоду, а в Шымкенте будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают ясную, солнечную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до −15 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем термометры покажут до −5 градусов, ночью температура снизится до −14 градусов. Скорость ветра — 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 3 градусов, ночью опустятся до −2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.