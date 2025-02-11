Туманы и 30-градусные морозы: погода в Казахстане на 11 февраля

В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), туман, гололед, ночью в горах сильный снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, ночью и утром на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 10 мороза, днем 1 мороза-4 тепла, на севере области 5 мороза. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.