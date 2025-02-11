Туманы и 30-градусные морозы: погода в Казахстане на 11 февраля

В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 4−6 мороза.
В Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте также переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 0−2 тепла.
На севере, юге, востоке Акмолинской области небольшой снег, низовая метель, на западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на западе, юге области 16−21 мороза, днем 2−7 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 2−4 мороза.
Без осадков. На юге, в горных районах Алматинской области туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, в горных районах области 18−23 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6−11 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 0−2 мороза.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 9, в центре, горных районах области 23 мороза, днем 0−5, на востоке, в горных районах области 10 мороза, на юге области 3 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 0−2 мороза.
В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), туман, гололед, ночью в горах сильный снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13, ночью и утром на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 10 мороза, днем 1 мороза-4 тепла, на севере области 5 мороза. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный, северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 7, днем 1−6 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, северный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11 мороза, днем 4 мороза-1 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
В Мангистауской области днем на западе, юге, в центре осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на северо-востоке области 10 мороза, днем 3 мороза-2 тепла. В Актау переменная облачнось, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 0−2 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на западе области 10, днем 3−8 мороза. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 3−5 мороза.
В Костанайской области без осадков. На западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке, юге области 18, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза.
В Северо-Казахстанской области днем на северо-востоке небольшой снег, поземок. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на юге, востоке области порывы 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на юго-западе области 18, днем 2−7, на юго-западе области 10 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 4−6 мороза.
В Павлодарской области ночью на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. На юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на западе области 15, днем 0−5 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 1−3 мороза.
В Карагандинской области без осадков. Днем на востоке области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 23, днем 2−7, на западе области 10 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 4−6 мороза.
В области Улытау без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 21, днем 4−9, на востоке области 12 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 7−9 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на востоке области 30, на северо-западе области 10−15 мороза, днем 10−15, на востоке области 18, на северо-западе области 5 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
В области Абай без осадков, на севере, в центре области низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9−14, на севере, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке, юге области 20−25 мороза, днем 5−10, на востоке, юге области 15 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
В Кызылординской области без осадков. В центре, на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, ночью в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 2 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 6 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области
15−20, ночью порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 2−4 тепла.